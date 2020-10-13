الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب محليا

اعفاء مجموعة من السلع و والمستلزمات من الرسوم الجمركية

الهند: 706 وفيات و55342 إصابة جديدة بكورونا

التعامل مع وفيات كورونا بالمملكة كالوفيات الطبيعية - وثيقة

وفاة طفل دهسا من قبل شقيقه في اربد

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

الصحــة : مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

أسعار الذهب الثلاثاء 13/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الثلاثاء 13/10/2020




الثلاثاء، 13-10-2020 10:16 ص

انخفاض أسعار الذهب محليا

8201914102516283125019


الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 20 قرشا للغرام الواحد ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الثلاثاء 11/10/2020 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، الاحد، عند 38.80 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.20 لجهة البيع.

اضافة اعلان

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.40 و34.50 دينارا على التوالي.


ويصف أصحاب المحلات الطلب والعرض في السوق المحلية بالضعيف.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 13/10/2020

خام

الخام الأمريكي يهبط دون الـ40 دولارا للبرميل

223441

تراجع أسعار الذهب عالميا

ar1

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 13.4%

Bad-Weather

رقم مخيف.. الأمم المتحدة تكشف فاتورة التغير المناخي

9201824151410302897969

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

أخبار متعلقة
223441

تراجع أسعار الذهب عالميا

ذهب-مغرب

ارتفاع أسعار الذهب محليا

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن

انخفاض أسعار الذهب محليا

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن

انخفاض أسعار الذهب محليا

1599933035809

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

ذهب-مغرب

ارتفاع كبير بأسعار الذهب محليا