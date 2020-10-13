انخفاض أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 20 قرشا للغرام الواحد ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الثلاثاء 11/10/2020 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، الاحد، عند 38.80 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.20 لجهة البيع.

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كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.40 و34.50 دينارا على التوالي.



ويصف أصحاب المحلات الطلب والعرض في السوق المحلية بالضعيف.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.



