انخفاض أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف "عياراته"، اليوم الخميس، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، مدفوعا بتراجع المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

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وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 249 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 284 دينارا، موضحا ان الطلب بالسوق المحلية على الذهب متوسط، مقابل عرض قليل.



وبين علان أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية حتى ظهر اليوم الخميس 1715 دولارا للأونصة الواحدة.

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المصدر : بترا

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