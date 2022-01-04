انخفاض أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، تراوحت ما بين 40 إلى 50 قرشا للغرام، وفق ما أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 36.9 دينارا، والشراء إلى 35.4 دينارا.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43.2 دينارا، والشراء إلى 40.8 دينارا، فيما بلغ سعر عيار 18 قيراط ارتفاعا، حيث وصل سعر بيع وشراء العيار الواحد إلى 33.0 و30.0 دينارا على التوالي.







