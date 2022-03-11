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الجمعة، 11-03-2022 12:18 م

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

غاز٢


الوكيل الإخباري - تواصل أسعار الغاز في أوروبا الانخفاض، اليوم الجمعة، حيث تراجعت إلى دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن كانت مطلع الأسبوع عند مستوى 3900 دولار.

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وانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مراكز TTF، في بداية التعاملات، بنسبة 7.4% إلى 1387.6 دولار لكل ألف متر مكعب.


وأظهرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الأيام الماضية تقلبات حادة، بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.


وجاء الارتفاع وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالأوضاع عبر أوكرانيا، علما أن شركة "غازبروم" الروسية أكدت أن إمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا تستمر بشكل طبيعي.

 

روسيا اليوم


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