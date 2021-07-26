انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر تموز/ يوليو الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 684.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 708.5 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبحسب الوزارة سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 707.5 دولارا للطن مقابل 730.2 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%، كما انخفض سعر الديزل من 597.1 دولارا للطن إلى 575.2 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 618.9 دولارا للطن إلى 598.7 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 %، من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود من 410.1 دولارات للطن إلى 399.9 دولارا للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.

كما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2%. وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.8 دولارا للبرميل مقابل 76دولارا المسجل في الأسبوع الثاني.