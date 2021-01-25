انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية .



وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 501.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 507.3 وبنسبة انخفاض بلغت 1.1% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 520.5 دولار للطن إلى 514.5 دولار بنسبة انخفاض بلغت 1.1%.

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كما انخفض سعر الديزل من 452.4 دولار للطن الى 450.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، وانخفض سعر الكاز من 468.1 دولار للطن الى 465.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، وانخفض سعر زيت الوقود الى 325.1 دولار للطن مقابل 330.6 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%.



في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني عند 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 457.5 دولار.



في حين سجل معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 55.5 دولار للبرميل مقابل 55.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

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