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الأحد، 17-10-2021 02:17 م

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 8.1% حتى آب الماضي

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين منذ مطلع العام الحالي حتى شهر آب الماضي، بنسبة 8.1 بالمئة، وصولا إلى النقطة 102.4 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 111.5 نقطة.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاحد، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر آب الماضي، بنسبة 6.2 بالمئة، وصولا إلى النقطة 86.5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 81.4 نقطة.

 

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام، بنسبة 1.4 بالمئة، وصولا إلى النقطة 86.5 مقارنة مع شهر تموز من العام الحالي والبالغة 85.3 نقطة.

 

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