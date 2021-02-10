الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 10-02-2021 12:08 م

انخفاض أسعار النفط رغم بيانات أمريكية غير متوقعة

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

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وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفض الخام الأمريكي الخفيف "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 58.23 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.16% إلى 60.99 دولار للبرميل.


أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي.


وهبطت مخزونات الخام بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير الجاري إلى حوالي 474.1 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 985 ألف برميل.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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