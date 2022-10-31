الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

كهرباء إربد تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي عالمياً

"مفوضية اللاجئين" لم تتلق أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية للعام الحالي في الأردن

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

استقرار أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

الاحتلال يغلق الضفة الغربية وقطاع غزة بدعوى الانتخابات

ارتفاع عدد قتلى كارثة الجسر في الهند

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

 
الإثنين، 31-10-2022 07:44 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط5


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن طغت مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى تقليص الطلب على مؤشرات إلى أن الإنتاج في أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة يفقد قوته.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة.


وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.


وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.


وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.


ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإشارات من كبار المنتجين الأمريكيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.

 

وكالات


إقرأ ايضا
ذهب3

الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي عالمياً

8uyMGXbnKCcX6tcXvlP1BLdSFLC9aioqizLKbPhM

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 33.2 بالمئة حتى آب الماضي

453907

قطاع الخدمات يدفع مؤشر البورصة نحو الانخفاض

7j537yjm57ymk7k67k

المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على سياسة نقدية عادية

000_32H34MC

الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار

الأردن-والعراق

الاستثمار تجري ترتيبات افتتاح جناح الأردن بمعرض بغداد الدولي

أخبار متعلقة
shutterstock_1329621926-1024x683-1

الصين تنتج 153.75 مليون طن من النفط الخام

01925c6b61a93221db599c3068f656b2

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

نفط3

أسعار النفط تواصل انخفاضها عالمياً

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية