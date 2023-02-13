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الإثنين، 13-02-2023 07:38 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد ارتفاعها 2 بالمئة في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج والتركيز بدلا من ذلك على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

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وكانت الأسعار ارتفعت الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.


انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.2 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.04 دولار للبرميل بانخفاض 68 سنتا أو 0.9 بالمئة بعد ارتفاعه 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.


وقال وارن باترسون المحلل لدى آي إن جي في مذكرة "الضعف الذي نشهده في الأسعار في التعاملات الصباحية المبكرة اليوم يعكس على الأرجح اقتراب السوق من إدراك أن هذه التخفيضات قد تم تسعيرها بالفعل إلى حد كبير".

 

سكاي نيوز


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