الثلاثاء 04-06-2024
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الثلاثاء، 04-06-2024 06:41 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.16 دولار للبرميل. وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3 بالمئة الاثنين.


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.05 دولار. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6 بالمئة.


 




 

 


 

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