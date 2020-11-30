انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، وسط ترقب من قبل المستثمرين لقرار مجموعة ”أوبك+“ للمنتجين بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية، لكن آمال اللقاح ساهمت في بقاء الخامين القياسيين على مسار الارتفاع بأكثر من الخُمس منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني، التي ينتهي أجلها في وقت لاحق اليوم، 1.01 دولار أو ما يعادل 2.1 % إلى 47.17 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:49 بتوقيت غرينتش.



وبلغ عقد برنت لشهر فبراير/ شباط الأنشط تداولا 47.29 دولار للبرميل منخفضا 96 سنتا.







