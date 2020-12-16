انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

اضافة اعلان



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 50.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 47.49 دولار للبرميل.



وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا ”أسعار الخام نزلت قليلا بعد أن سجل تقرير مخزونات (معهد البترول الأمريكي) زيادة متعاقبة“.







