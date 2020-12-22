الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 22-12-2020 09:10 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تكبدت أسعار النفط مزيدا من الخسائر اليوم، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
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تسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عددا من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشاحنات من بريطانيا.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام " بنسبة 1.1% إلى 50.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 47.38 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الاثنين، وذلك بعد مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.

بعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشارا بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماما.

ومع زيادة الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضا أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

 




 

 


 

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