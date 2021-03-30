انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- فقدت أسعار النفط قرابة 2 بالمئة بالسوق، اليوم الثلاثاء، ليتخلى الخام الأمريكي عن أعلى مستوى في أسبوعين والمسجل سابقا من تعاملات السوق الأسيوية في طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي، وبالذات في أوروبا على الوقود التي تعد "رابع أكبر مستهلك للوقود في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأمريكي قرابة 2.0 بالمئة إلى مستوى 60.70 دولار من مستوى الافتتاح عند 61.81 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 62.25 دولار الأعلى منذ 18 آذار الجاري، وانخفض خام برنت بنسبة 1.8 بالمئة إلى مستوى 64.14 دولار ، للبرميل من مستوى الافتتاح عند 65.34 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 65.39 دولار .



