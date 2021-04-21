انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- نزلت أسعار النفط لليوم الثاني، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو 29 سنتا، ما يعادل 0.4 %، إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، عقب هبوط 48 سنتا أمس الثلاثاء.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران/يونيو 34 سنتا، ما يعادل 0.5 % إلى 62.33 دولار للبرميل، فيما انتهي أجل عقد أيار أمس منخفضا 1.5% إلى 62.44 دولار.

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المصدر: إرم