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الأربعاء، 21-04-2021 11:50 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- نزلت أسعار النفط لليوم الثاني، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو 29 سنتا، ما يعادل 0.4 %، إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، عقب هبوط 48 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران/يونيو 34 سنتا، ما يعادل 0.5 % إلى 62.33 دولار للبرميل، فيما انتهي أجل عقد أيار أمس منخفضا 1.5% إلى 62.44 دولار.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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