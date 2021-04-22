الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 03:21 م

انخفاض أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لأدنى مستوى في أسبوع، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط مخاوف ضعف الطلب على الوقود في آسيا.

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وتراجع الخام الأميركي بحوالي 0.8 بالمئة إلى مستوى 60.64 دولار، الأدنى في أسبوع، من مستوى الافتتاح عند 61.11 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 61.24 دولار، بحسب وول ستريت جورنال.


وانخفض خام برنت بنسبة 0.75 بالمئة إلى مستوى 64.60 دولار، للبرميل الأدنى منذ 18 نيسان الجاري، من مستوى الافتتاح عند 65.09 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 65.22 دولار.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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