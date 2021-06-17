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الخميس، 17-06-2021 11:38 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، مع صعود الدولار الأمريكي، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

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وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق.

 

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.


ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

 

ولكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة، إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي، إذ عززت مصافي التكرار العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.


كما تلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو 2021 مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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