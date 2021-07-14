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الأربعاء، 14-07-2021 10:13 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب في المستقبل بعد أن أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام في النصف الأول من العام تراجعت وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي العالم من فيروس كورونا.اضافة اعلان


ونزل خام برنت 20 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 76.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء. وانخفض غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا ، أو 0.32٪ ، عند 75.02 دولارًا للبرميل ، بعد أن قفز بنسبة 1.6٪ في الجلسة السابقة.

واظهرت بيانات صينية امس الثلاثاء انخفاض وارداتها من النفط الخام بنسبة 3٪ في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالعام السابق ، وهو أول انكماش من نوعه منذ 2013 ، حيث أدى نقص حصص الواردات وصيانة المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح الشراء.

وأدى الخلاف بشأن سياسة الإمدادات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، المعروفين باسم أوبك + ، إلى انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي بشأن زيادة الإنتاج دون اتفاق.

وتراجعت مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وهو ما حد من الخسائر بشكل كبير.

 




 

 


 

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