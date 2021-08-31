انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار "أيدا" إلى تراجع الطلب على الخام من مصافي التكرير.

اضافة اعلان

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل بيانات تصنيع أضعف من الصين، حيث توسعت أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ في أغسطس 2021 مقارنة مع الشهر السابق.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.07% إلى 69.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض المكاسب، التي حققتها أمس الاثنين.



أما العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر 2021، والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، فنزلت بنسبة 0.04%، إلى 73.38 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الاثنين نحو واحد بالمئة. كذلك تراجعت عقود نوفمبر 2021 بنسبة 0.4% أيضا إلى 72.20 دولار للبرميل.

وتجتمع "أوبك+" غدا الأربعاء. ويقول مندوبون في "أوبك" إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد الماضي إنها قد يعاد النظر فيها في ظل مخاوف بشأن تفشي إصابات كوفيد-19 في آسيا مما يحد من الطلب على الوقود.

المصدر: روسيا اليوم