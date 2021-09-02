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الخميس، 02-09-2021 11:28 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- نزلت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن اتفقت أوبك على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية – وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام – متوقفة عن العمل.

وهبط خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

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المصدر: إرم

 

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