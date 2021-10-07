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الخميس، 07-10-2021 12:50 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الخميس تحت ضغوط ناجمة عن زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأمريكية والتي أثارت مخاوف بشأن الطلب.

ونزل الخام الأمريكي بنسبة 0.67 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، بعد صعود السوق أمس الأربعاء إلى 79.78 دولار، الأعلى منذ نوفمبر 2014.

فيما تراجع خام "برنت" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 81 دولارا للبرميل.

وقالت مؤسسة "إيه إن زد" في مذكرة: "ارتفعت المخزونات التجارية للخام الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت أيضا مخزونات البنزين مما أثار مخاوف من ضعف الطلب".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع قدره 418 ألفا. وارتفعت مخزونات البنزين أيضا في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير قليلا.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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