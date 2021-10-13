انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم، ويبطئ وتيرة النمو العالمي، ما يحد من الطلب على النفط.



كما أثر على الأسعار ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، ما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتا أو 0.9% إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 0247 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

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المصدر: إرم