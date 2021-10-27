الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الأربعاء، 27-10-2021 09:46 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 84.39 دولار للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة أيضا إلى 86.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر 2021.

وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وقال بنك "غولدمان ساكس" إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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