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الجمعة، 26-11-2021 10:17 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- وسعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، خسائرها حيث هبط مزيج "برنت" بأكثر من 3%، وذلك في ظل مخاوف من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.67% إلى 75.51 دولار للبرميل.


فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.14% إلى 79.64 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وجاء الهبوط في ظل مخاوف اقتصادية من تداعيات ظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، ويعود هذا التأثير إلى مخاوف من أن يكون المتحور الجديد أكثر عدوى من سابقيه.


ونقلت وكالة فرانس برس عن  ريوتا أوتسوكا، كبير المحللين الاستراتيجيين في "تويو سيكيوريتيز" قوله بهذا الشأن: "على ما يبدو هناك مخاوف بشأن النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا، وهذه المخاوف تؤثّر على السوق".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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