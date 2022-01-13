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الخميس، 13-01-2022 10:35 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري-انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل حالة عدم اليقين حول الطلب العالمي على الخام مع ارتفاع الإصابات بكورونا بفعل انتشار المتحور "أوميكرون".

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.41 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.28% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 84.49 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.

 

وكانت أسعار النفط قد صعدت أمس، حيث سجل خام "برنت" مستوى فوق 85 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ 10 نوفمبر 2021.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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