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الجمعة، 21-01-2022 11:51 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار، بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 85.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش. وكانت العقود قد نزلت في وقت سابق ثلاثة بالمئة، في أكبر تراجع منذ 20 ديسمبر كانون الأول.

 

ولامس خام القياس العالمي 89.50 دولار للبرميل يوم الخميس، المستوى الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار، بما يعادل 3.1 بالمئة، إلى 82.94 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي في وقت سابق 3.2 بالمئة، وهو أيضا أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر كانون الأول، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 يوم الأربعاء.


ويبدو أن زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة فقدت الزخم يوم الخميس عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلسة التداول بخسائر بسيطة. وكان خاما القياس قد ارتفعا أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.


وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 5.9 مليون برميل، وصولا إلى أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وزادت مخزونات الخام 515 ألف برميل الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات في القطاع.


وأظهرت بيانات الإدارة أيضا انخفاضا محدودا في استهلاك الخام في مصافي التكرير مما يشير إلى تراجع في الطلب.


وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، بينما حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.


ومع ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبا إذ أن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. (رويترز)

 




 

 


 

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