انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، وبفعل الصعود الواسع في مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب واشنطن بوست.

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وتراجع الخام الأميركي بنسبة 0.75 بالمئة إلى مستوى 86.70 دولار، من مستوى الافتتاح عند 87.35 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 87.56 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 89.44 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 89.86 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 90.20 دولار.

المصدر: بترا