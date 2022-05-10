انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط تراجعها مسجلة أكبر انخفاض لها في أكثر من خمسة أسابيع بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، كما أثرت مخاوف النمو الاقتصادي على المعنويات في جميع الأسواق.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 101 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضها بنحو 6% يوم الإثنين.



ومن المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح على السفن المملوكة للاتحاد التي تنقل الخام الروسي بعد اعتراضات من أعضاء من بينهم اليونان، فيما تتواصل المحادثات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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