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الثلاثاء، 24-05-2022 02:38 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري-  تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت- نيويورك ) بأكثر من 1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران المقبل 1.55 بالمئة لتتداول عند مستويات 108.72 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاح عند مستويات 110.41 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 110.29 دولار للبرميل.


كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 1.40 بالمئة لتتداول عند 111.79 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاح عند 113.36 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 113.42 دولار للبرميل.


وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.09 بالمئة إلى 102.20، مقارنة بالافتتاح عند 102.11، رغم أن المؤشر اختتم تداولات أمس عند 102.08.

 

بترا

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