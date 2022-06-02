انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.



وانخفض خام برنت 2.76 دولار أو 2.4% إلى 113.53 دولار للبرميل، فيما سجل الخام زيادة بنسبة 0.6% أمس الأربعاء.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9% إلى 112.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام 0.5% أمس، وفقا لـ"رويترز".



وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأميركية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.



كما دعم تخفيف الصين التدريجي لقيود مكافحة "كوفيد-19" الأسعار.

اضافة اعلان

العربية