انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الإثنين، في السوق الأميركية العالمية، بعد تسجيل خسائر أسبوعية متأثرة بالمخاوف حيال ركود اقتصادي محتمل عالمياً، وفق "وول ستريت جورنال".

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وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم آب المقبل بنسبة 0.2 بالمئة إلى 107.3 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3 بالمئة.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 112.9 دولار للبرميل، بعد الاستقرار على أساس أسبوعي.



من جهة أخرى، أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات إلى 594 حفارا في الأسبوع الماضي.



