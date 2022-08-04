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الخميس، 04-08-2022 08:20 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً

نفط5
 
 


الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط نحو 4% إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر تقريبا بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية الأربعاء زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما قالت مجموعة أوبك+ إنها ستزيد المستوى المستهدف لإنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 3.76 دولار، أو 3.7%، لتسجل عند التسوية 96.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للتسوية منذ 21 شباط/ فبراير.


وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.76 دولار، أو 4%، لتغلق عند 90.66 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للتسوية منذ 10 شباط/ فبراير.
وخلال الجلسة هبط الخام الأميركي إلى 90.38 دولار للبرميل، أضعف مستوى منذ 25 شباط/ فبراير.


وتذبذب الخامان القياسيان كلاهما بين الصعود والهبوط في أثناء الجلسة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع هبوط الصادرات وانخفاض استهلاك مصافي التكرير للخام.


وسجل مخزون البنزين أيضا زيادة مفاجئة مع تباطئ الطلب.
وارتفعت مخزونات النفط الأميركية 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.


وزاد مخزون البنزين بمقدار 200 ألف برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 1.6 مليون برميل.


واتفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بأوبك+، على زيادة صغيرة في المستوى المستهدف لإنتاج المجموعة تعادل نحو 0.1% من الطلب العالمي على النفط.
وقال البيت الأبيض بعد قرار أوبك+ إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة.


وقبيل اجتماعها، قلصت أوبك+ توقعاتها للفائض في سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا، حسبما قال 3 مندوبين لرويترز.
وتأثرت الأسعار أيضا عندما قال مسؤولون إيرانيون وأميركيون إنهم سيسافرون إلى فيينا لاستئناف محادثات غير مباشرة بشأن برنامج إيران النووي، وهو ما يجدد آمالا لرفع عقوبات تعطل صادرات النفط الإيرانية.


وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات منافسة، وهو ما يضغط على الطلب بجعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وكالات 


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