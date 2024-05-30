انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأميركية في وقت تعزز فيه المؤشرات على قوة الاقتصاد الأميركي توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، بما يشكل ضربة محتملة للطلب.

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

