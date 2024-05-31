انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات البنزين الأميركية، وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.

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ويأتي تراجع أسعار النفط وسط استيعاب المستثمرين لتصريحات مسؤولي الفدرالي، بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض الفائدة.



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2 بالمئة إلى 81.67 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 77.68 دولار للبرميل.



وعمقت أسعار النفط خسائرها بنحو 2 بالمئة عند تسوية جلسة مساء الخميس، عقب صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما تتجه أنظار الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+المنتظر الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن خفض الإمدادات النفطية.



ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل خسائر شهرية في أيار 2024، إذ تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو الانخفاض بنحو 4.85 بالمئة، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى التراجع بنحو 3.3 بالمئة.