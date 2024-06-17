الإثنين 17-06-2024
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الإثنين، 17-06-2024 11:52 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعد أن أظهر مسح الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.اضافة اعلان


انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.36 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0322 بتوقيت غرينتش.

وانخفض كلا الخامين الجمعة بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

 




 

 


 

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