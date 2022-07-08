انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود في العالم.

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وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 101.71 دولار للبرميل.



فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.73% إلى 103.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



وأمس الخميس، أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع بأكثر من 4% وذلك في محاولة لتعويض الخسائرة التي لحقت بالأسعار في الجلستين السابقتين.

RT