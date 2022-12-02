الجمعة 02-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يداهم ويقبض على أحد أخطر تجار المخدرات في مدينة العقبة

القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة والقطاعات السبت

وفاة خمسيني إثر تعرضه للضرب في إربد

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط

فيديو - انفجار واندلاع حريق داخل ميناء عريق في تركيا

القيسي: إدراج المنسف على لائحة التراث يثبت أن أصله أردني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

العمل توجه رسالة للموظفين بشأن الحد الادنى للاجور

مستوطنون يسرقون خلايا نحل من أراضي دير شرف

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار عالميا

 
الجمعة، 02-12-2022 10:47 ص

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار عالميا

نفط


الوكيل الاخباري -تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.1% إلى 86.77 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% إلى 81.08 دولار للبرميل.


وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر.


وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة كوفيد-19.

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
ض

كوريا الجنوبية: التضخم في البلاد يتجاوز الذروة

ذهب

الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية

3391074_810x458

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

WhatsApp Image 2022-12-01 at 2.11.41 PM

نقابات وجمعيات أصحاب عمل تؤكد دعمها لكتلة (التاجر)

WhatsApp Image 2022-12-01 at 12.55.50 PM

السقاف: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى الأردن

63886c86423604190017d0ec

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

أخبار متعلقة
616d06364236042d3049990b

رياح معاكسة تواجه الطلب على النفط عالمياً

ععع

النفط يهبط بقوة للأسبوع الثاني

78187-Switzerland-WHO-1-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

_127401160_gettyimages-1242710165

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري

Doc-P-996759-638004232837247626

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

النفط٢

أسعار النفط تقفز عالمياً اليوم