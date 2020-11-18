انخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى شهر أيلول

الوكيل الاخباري- انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 849ر3 مليون متر مربع بنسبة 1ر25 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 140ر5 مليون متر مربع.

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وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الاربعاء، إن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة انخفض بنسبة 2ر18 بالمئة، ليبلغ 15847 رخصة حتى نهاية شهر أيلول العام الحالي، مقارنة مع 15847 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4ر15 بالمئة، لتبلغ 297ر3 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 897ر3 مليون متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



كما انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية لنهاية الربع الثالث من العام بنسبة 6ر55 بالمئة، لتبلغ نحو 552 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 243ر1 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 7ر85 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 3ر14 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط 6ر64 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، وإقليم الشمال 5ر26 بالمئة، وإقليم الجنوب 9ر8 بالمئة.



ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3ر56 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 7ر43 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 167ر2 مليون متر مربع لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 748ر2 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض 1ر21 بالمئة.



وبحسب التقرير، فإن الربع الثالث للعام الحالي احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 6ر47 بالمئة، تلاه الربع الأول بنسبة 1ر33 بالمئة، ثم الربع الثاني بنسبة 3ر19 بالمئة. أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2350 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 691 ألف متر مربع مقارنة مع 785 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاص نسبته 12 بالمئة.

المصدر: بترا



