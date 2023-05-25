انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% في أول أربعة أشهر من 2023

الوكيل الإخباري - انخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 235 مليار متر مكعب، بانخفاض 10% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة كوميرسانت الروسية، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصائيات.

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وأضافت الصحفية أن إنتاج الغاز من شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.



وقالت الصحيفة إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.



وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

