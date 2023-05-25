الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال الـ77 في قصر رغدان

ورشة عمل تبحث تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وتونس

تعليمات استخدام علم ولي العهد

إرادة ملكية بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بولي العهد

سياحة مادبا تحتفل بعيد الاستقلال

صدور بيانات هامة للفيدرالي الامريكي والأسواق تتحرك

من محطة الفضاء الدولية .. النيادي يهنئ الأردن بصورة فضائية لعمان

فرصة للشراء.. انخفاض ثانٍ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

حفل الفنانين العرب بمناسبة زفاف ولي العهد دون مقابل

 
الخميس، 25-05-2023 04:42 م

انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% في أول أربعة أشهر من 2023

251


الوكيل الإخباري - انخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 235 مليار متر مكعب، بانخفاض 10% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة كوميرسانت الروسية، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصائيات.

اضافة اعلان


وأضافت الصحفية أن إنتاج الغاز من شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.


وقالت الصحيفة إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.


وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.


إقرأ ايضا
LYNXMPEBAN0PW_L

صدور بيانات هامة للفيدرالي الامريكي والأسواق تتحرك

1 - Copy

فرصة للشراء.. انخفاض ثانٍ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

2544

إطلاق شركة استثمار سعودية عراقية برأسمال 3 مليارات دولار

2189341-431413700

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 26.5% خلال اذار الماضي

2189456-273681293

الاتحاد الأوروبي يجمد 200 مليار يورو من أصول المركزي الروسي

2189426-1952622655

لتجنب التخلف عن السداد .. تركيا تطلب من البنوك شراء السندات الدولارية

أخبار متعلقة
2189456-273681293

الاتحاد الأوروبي يجمد 200 مليار يورو من أصول المركزي الروسي

1685007464759

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

2523

بـ 200 مليار دولار تبادل تجاري .. قوّة جبارة عالمية بين الصين وروسيا في الطريق

OilwellinColorado_800x533_L_1645345712

زيادة واردات الصين من النفط الروسي

21

التنقيب عن الغاز بأميركا يهبط في أسرع وتيرة خلال 7 سنوات

1014198679_0_264_4256_2567_1000x541_80_0_0_6d644cf9b93ce899212f11c0013d5f0b

روسيا تتوقف عن نشر إحصائيات النفط والغاز حتى أبريل 2024