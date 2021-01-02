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السبت، 02-01-2021 10:53 ص

بنسبة 8.6٪

انخفاض إنتاج النفط في روسيا خلال عام 2020

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال مكتب التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة الروسي، إن إنتاج النفط والغاز انخفض في روسيا في عام 2020 بنسبة 8.6٪ ، ووصل إلى 512.68 مليون طن على أساس سنوي.

وذكر المكتب، أن هذا هو الرقم القياسي الأدنى، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف المكتب، في بيانه، أن الإنتاج تراجع في ديسمبر بنسبة 11.1٪ ، ووصل إلى 42.5 مليون طن.

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وقبل عام، حطمت روسيا الرقم القياسي للإنتاج في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث أنتجت 568 مليون طن من النفط والمكثفات سنويا.

 

وفي عام 2020  شهد سوق النفط صدمة انخفاض الطلب، وسط انتشار وباء كورونا ،وكان هناك فائض كبير في النفط المعروض في السوق.


ولاستعادة الوضع في السوق، وافقت دول "أوبك +" بمشاركة روسيا، التي تمثل 40٪ من إنتاج النفط العالمي، على خفض الإنتاج بشكل منظم بنحو 10 ملايين برميل يوميا. وتم فرض أكبر حصص التخفيض، على روسيا والمملكة العربية السعودية.


نتيجة لذلك، انخفض إنتاج النفط في روسيا تقريبا إلى المستوى الذي كان عليه قبل 10 سنوات، علما أنه بلغ في عام 2010 نحو 512.3 مليون طن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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