الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 10:19 ص

انخفاض اسعار النفط عالميا

3ee46f33-c2c8-49fd-a6ed-46c72f506461_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح قبل إعلان قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات الخام، لكن المخاوف بشأن نقص المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية حدت من الخسائر.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

اضافة اعلان

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
04-8-1200x675

مصرف لبنان المركزي يمدد السماح بشراء الدولار دون سقف

61f12bf14236040217098092

ارتفاع مؤشري بورصة موسكو

61f132aa4c59b70ab74344f6

كيف كان أداء الاقتصاد الروسي في 2021؟

120222323144521309565

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 1.6 مليار دينار

الميزان-التجاري-2-

29.2 % نسبة ارتفاع العجز التجاري للمملكة العام الماضي

61f12c474236042af6486717

خبير صيني يوضح عدمية الخطط الأمريكية لإضعاف مكانة روسيا بواسطة الغاز المسال

أخبار متعلقة
61e51158423604615361a535

ارتفاع أسعار النفط عالميا

61e3fa7f4c59b73cfa36b3ef

وزارة الطاقة اللبنانية تنفي وجود اتفاق لتوريد غاز الاحتلال إلى لبنان

61e3e404423604714e411fb4 (2)

وزير النفط الإيراني: استلام عوائد صادرات النفط تضاعف عدة مرات

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط5

النفط قرب أعلى مستوى في شهر