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الأربعاء، 09-02-2022 12:44 م

انخفاض اسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية.

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وبدأت القوى العظمى الجولة التاسعة من المفاوضات النووية مع إيران، الثلاثاء، إلى جانب محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو/ أيار 2018.


وبحلول الساعة (06:41 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.10 بالمئة أو 9 سنتات، إلى 90.69 دولارا للبرميل.


كانت عقود برنت تجاوزت 93 دولارا للبرميل، خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي.


كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.10 بالمئة أو 9 سنتات، إلى 89.27 دولارا للبرميل.


وتسمح عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، بإعادة ضخ النفط الإيراني للأسواق العالمية، لمستويات ما قبل الانسحاب الأمريكي وفرض العقوبات، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.


وإيران في الأوضاع الطبيعية، تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي 3.85 ملايين برميل يوميا، بعد كل من السعودية والعراق.

 

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