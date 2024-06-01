السبت 01-06-2024
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السبت، 01-06-2024 12:03 م

انخفاض اسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.11 دولار.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.99 دولار.

وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، فيما خسر خام غرب تكساس واحدا بالمئة.


 




 

 


 

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