انخفاض الدخل السياحي 44% خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - هبط الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44%، ليسجل 441 مليون دينار متراجعا بمقدار 343 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض إنفاق الأردنيين على السفر خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.5% ليبلغ 191 مليون دينار مقارنة مع 190 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وبلغ عدد القادمين من الخارج إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.5 مليون مقارنة مع 4 ملايين شخص قدموا إلى المملكة خلال الفترة ذاتها من 2020، وبنسبة تراجع وصلت 62.5%.



وكانت الحكومة قررت إغلاق المطارات أمام حركة السفر في شهر آذار/مارس من عام 2020 لاحتواء جائحة كورونا.

