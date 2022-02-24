انخفاض الدولار الأميركي لأدنى سعر له في ثلاثة أسابيع

الوكيل الاخباري- انخفض الدولار الأميركي خلال الجلسة الصباحية في وول ستريت (نيويورك) أمام الين الياباني، وسط حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية جراء هجوم روسيا على أوكرانيا، والذي عزز أداء الملاذات الآمنة ومن بينها الين.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، يأتي ذلك بالتزامن مع شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني، وأعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم. وانخفض زوج الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 114.58 مقارنة بمستوى الافتتاح عند 114.98، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثالث من شياط الحالي عند 114.49، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 115.12.

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