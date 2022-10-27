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الخميس، 27-10-2022 02:59 م

انخفاض الذهب مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وسط توقعات بأن الفدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد تشرين الثاني.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1666.70 دولار للأونصة.


وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس "يبدو وكأن الذهب يمر بتغير جوهري في المعنويات على خلفية عدم اليقين الاقتصادي، وهنا أيضا ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي سيؤثر أكثر مما سيفعله".


ورفع المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس لمكافحة الارتفاع في التضخم.


ومع ذلك ، قالت أوكونيل "هناك توقعات بالفعل بأن يرفع الفدرالي الأميركي في اجتماع نوفمبر أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يفعل في ديسمبر نفس الشيء". وأضافت "هذا الحديث سابق لأوانه".


وتوقع غالبية الخبراء في استطلاع لرويترز في الفترة من 17 إلى 2 تشرين الأول زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الأول. وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب الذي لا يُدر عائداً ثابتاً.


وارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 19.32 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 943.43 دولار، بينما لم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر واستقر عند 1962.41 دولار.

 

CNBC

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