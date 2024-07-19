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الجمعة، 19-07-2024 10:56 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.31% في أسبوع

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الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.31 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2419 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.2 ملايين دينار مقارنة مع 4.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 0.4 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.2 مليون دينار، مقارنة مع 17 مليون دينار للأسبوع السابق.


فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 21.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 12838 صفقة.

 




 

 


 

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