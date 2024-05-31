الجمعة 31-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.42 بالمئة في أسبوع

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الجمعة، 31-05-2024 08:04 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.42 بالمئة في أسبوع

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الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.42 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2402 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 23.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 496 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 116 مليون دينار، مقارنة مع 19.5 مليون دينار للأسبوع السابق.


كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 39.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11868 صفقة.

 




 

 


 

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