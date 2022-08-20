انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان خلال أسبوع

الوكيل الاخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.63 بالمئة، لتنتهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2564 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.3 ملايين دينار، مقارنة مع 8.9 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 29.4 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 31.3 مليون دينار، مقارنة مع 44.4 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي، فبلغت 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 14424 صفقة.